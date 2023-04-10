Какие документы подписали Алиев и Токаев по итогам переговоров (фото)

10 апреля в Астане после завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов.
Были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;
2. Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд Отандастар» Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;
3. Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и Азербайджанским государственным информационным агентством;
5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;
6. Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.