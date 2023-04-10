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Иран позитивно оценивает недавний телефонные переговоры с Азербайджаном

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Тегеран позитивно оценивает недавний телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ИРИ Хоссейном Амиром Абдуллахианом. Как передает Mehr, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

«Иран придает важность своим отношениям с Азербайджаном как соседней страной в регионе. Иранская сторона позитивно оценивает итоги этого диалога. Думаю, что сможем справиться с напряженностью между двумя странами, направив ситуацию в сторону нормализации. Мы надеемся, что достигнутые договоренности между сторонами в ходе указанного диалога будут соблюдаться», — добавил он.

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