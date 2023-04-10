В посольстве прокомментировали информацию об отзыве Полада Бюльбюльоглу

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Посольство Азербайджана в России прокомментировало распространившуюся на ряде сайтов информацию под заголовком «Полад Бюльбюльоглу отзывается с поста посла».

Как сообщили в посольстве, эта информация, опубликованная на одном из местных сайтов, не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

«Как известно, назначение послов Азербайджана находится в ведении главы государства. Наш президент лучше знает, что делать и когда делать.

Утверждение о «финансовых нарушениях», которые «потребовали» отзыва посла Азербайджана в России, свидетельствует о «богатом» и больном воображении цитируемого сайтом источника. Так, последняя из финансовых проверок была проведена в 2019 году, и серьезных недостатков выявлено не было.

Обращаем внимание сотрудников сайта, распространяющего ложные новости, на то, что перед публикацией какой-либо информации необходимо тщательно изучить вопрос», — говорится в сообщении.