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В АДЖ сообщили о двукратном росте грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном

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Последние события, произошедшие между Азербайджаном и Ираном, не повлияли на грузоперевозки между двумя странами, а наоборот, грузоперевозки выросли вдвое.

Об этом сказал начальник отдела грузоперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Эмиль Ахмедов, передает АПА.

«Потому что существует достаточный спрос. Соответственно, увеличено количество рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы, в результате — двукратное увеличение. Это увеличение перевозок наблюдается как по маршруту Азербайджан-Иран, так и Север-Юг, то есть, с севера на юг и с юга на север», — подчеркнул Эмиль Ахмедов.

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