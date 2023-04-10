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Twitter пометил аккаунт «Би-би-си» как «финансируемый государством»

london

Британская вещательная корпорация выпустила заявление, в котором подчеркнула, что «всегда была независимой» и финансируется «британской общественностью за счет лицензионных сборов».

«Би-би-си» также заявила, что получает более 90 миллионов фунтов в год от правительства на поддержку Всемирной службы (BBC World Service), «которая преимущественно обслуживает аудиторию за пределами Великобритании».

Илон Маск в реплаях к одному из твитов написал, что сам следит за «Би-би-си», так как у них «есть отличные материалы». В ответ на запрос «Би-би-си» Маск заявил, что Twitter стремится «к максимальной прозрачности и точности». «На самом деле я не думаю, что „Би-би-си“ настолько же предвзята, как некоторые другие финансируемые властями СМИ, но со стороны „Би-би-си“ глупо заявлять о нулевом влиянии», — написал он в другом твите.

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