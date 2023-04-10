Токаев поблагодарил Алиева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.

«В августе я совершил визит в Баку, он был абсолютно результативным и придал серьезный импульс развитию двусторонних отношений. Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которая осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручений президентов. Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организаций. Мы готовились к Вашему визиту. Мы нацелены на очень серьёзную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении», – отметил Касым-Жомарт Токаев.