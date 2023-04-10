«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Пентагон изучал сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине

Pentagon

Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала CNN, в одном из документов под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив «вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи (Украине) под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.

В документе, датированном 28 февраля и помеченном как совершенно секретный «исследовательский анализ», отмечается, что Израиль привержен предоставлению Украине разведывательных и нелетальных оборонительных систем.

Отмечается, что такая политика обусловлена необходимостью сохранять баланс в отношениях с Россией и США и иметь свободу действий в Сирии, отмечает газета The New York Times.

По данным газеты, «наиболее правдоподобным» из четырех сценариев, изложенных в документе, является принятие Израилем под давлением США «турецкой модели» предоставления летальных систем Украине через третьи страны, при этом выступая за мирное завершение конфликта и предлагая посреднические усилия.

Теги:
Из этой рубрики
238549551 0 39 2000 1164 1920x0 80 0 0 4947aa9fa4eef570f00924684e22b327.jpg
Мир

Стало известно число принявших гражданство Грузии россиян

2023/04/10, 14:30
izrail 1
Мир

Израиль и Иран готовятся к большой войне

2023/04/10, 13:49
Screenshot 13
Мир

Шойгу прилетел к Лукашенко обсудить гарантии для Беларуси от России

2023/04/10, 13:26
photo 2023 04 04 22 50 11
Мир

«Дело Трампа»: демократы еще не выиграли, демократия уже проиграла

2023/04/10, 12:55
Pentagon
Мир

Пентагон изучал сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине

2023/04/10, 12:00
1484826096ah6j0 1000x768
Мир

В Тегеране при обрушении дома пострадали семь человек

2023/04/10, 11:54
12095 scaled
Мир

Секретные документы Пентагона: Зеленский предложил ударить по территории России

2023/04/10, 11:19
migranti
Мир

В Средиземном море обнаружено 25 тел

2023/04/10, 10:46
4yn0z0huvpmpecm0y6yczj5g2xv40c5v
Мир

В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны «Хваран»

2023/04/10, 09:58