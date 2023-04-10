Пентагон изучал сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине

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Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала CNN, в одном из документов под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив «вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи (Украине) под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.

В документе, датированном 28 февраля и помеченном как совершенно секретный «исследовательский анализ», отмечается, что Израиль привержен предоставлению Украине разведывательных и нелетальных оборонительных систем.

Отмечается, что такая политика обусловлена необходимостью сохранять баланс в отношениях с Россией и США и иметь свободу действий в Сирии, отмечает газета The New York Times.

По данным газеты, «наиболее правдоподобным» из четырех сценариев, изложенных в документе, является принятие Израилем под давлением США «турецкой модели» предоставления летальных систем Украине через третьи страны, при этом выступая за мирное завершение конфликта и предлагая посреднические усилия.