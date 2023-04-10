Тофиг Зульфугаров: Не думаю, что существует логистическая проблема для поставки оружия в Азербайджан

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На прошлой неделе президент Азербайджана посетил с официальным визитом Таджикистан. В рамках визита был подписан ряд соглашений, по которым Азербайджан будет инвестировать в экономику Таджикистана, в ее энергетический, сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы. Сегодня же глава государства летит с официальным визитом в Казахстан. Это первый визит президента Азербайджана в братскую страну в текущем году, однако намеченные проекты и вектор развития говорят о том, что лидеры Азербайджана и Казахстана еще не раз встретятся.

Тем не менее после завершения 44-дневной войны регион Центральной Азии стал приоритетом во внешней политике Азербайджана. Именно с лидерами этого региона глава Азербайджана встречался больше всего, а также посещал с разными визитами страны этого региона. Следует отметить, что в промежутке между визитом в Таджикистан и Казахстан, Ильхам Алиев принял в Габале премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Идет реализация строительства «Серединного коридора».

О том, какие процессы идут в регионе, и какую политику выстраивает Азербайджан, рассказал в интервью Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— На прошлой неделе президент страны посетил Таджикистан, сегодня президент летит в Казахстан. В чем главный интерес Азербайджана в странах Центральной Азии?

— Интерес Азербайджана к странам Центральной Азии очевиден. Между нашими странами определенная близость: этническая, религиозная. Азербайджан, как и другие члены ОТГ, надеется укрепить взаимное сотрудничество, экономические связи. Он постепенно увеличивает сферы сотрудничества и углубляет его. В данном отношении Азербайджан выступает одним из активных проводников этой концепции. Мы видим, что эта политика находит соответствующий отклик.

На прошлой неделе мы видели визит в Таджикистан. Мы должны понимать, что Таджикистан, Афганистан, Иран, не являясь тюркскими государствами, имеют на своих территориях этнических тюрков. Поэтому такая модель сотрудничества может сыграть важную роль, особенно в условиях, когда те или иные страны будут выстраивать отношения с отдельными государствами Центральной Азии. Они будут также учитывать отношения этих стран с Азербайджаном, как с дружественной страной. Это отвечает нашим экономическим и политическим интересам. Тем более, что мы видим, что в мире происходят достаточно сложные процессы. Различные центры сил начинают определенную конфронтацию между собой. В этой ситуации создание такого союза сторонников и единомышленников представляется очень важным.

— Между тем глава Азербайджана между визитами в Таджикистан и Казахстан принял премьер-министра Грузии. Как вы оцениваете визит грузинского премьера в Баку?

— Что касается визита премьер-министра Грузии в Азербайджан, то он традиционно является примером того, как могли бы сотрудничать государства на Южном Кавказе, если бы не было деструктивной политики и претензий, нарушающих территориальную целостность. Поэтому в данном случае некий символизм всегда присутствует. Я думаю, что грузинские политики прекрасно понимают значение и своей страны, и продвинутых отношений с Азербайджаном. По многим вопросам это можно расценить как возможность проведения самостоятельной политики и обеспечения энергоресурсами, коммуникацией и всем остальным. В любом случае я вижу, что эта встреча имеет целью продвинуть отношения, которые и так находятся на очень высоком уровне.

— Грузия, вдобавок ко всему, является единственным логистическим узлом, который в случае войны с Ираном может быть использован для поставок оружия в Азербайджан. Как вы считаете, насколько возможна эскалация между Азербайджаном и Ираном?

— Я не думаю, что существует логистическая проблема для доставки в Азербайджан оружия. Особенно с учетом того, что последние два года официальные лица Азербайджана и Турции заявляют: «Две страны – одна армия». С другой стороны, я не вижу вероятность широкомасштабной конфронтации с Ираном. Там прекрасно понимают, что баланс не в его пользу. Я уже не говорю о позиции Израиля и Запада. Военного союза Азербайджана и Турции вполне достаточно для того, чтобы решение о нападении одного из участников этого союза означало бы конец правящего режима в Тегеране, который испытывает серьезные потрясения в связи с внутренними событиями.

Поэтому будем ориентироваться на то, что все эти телодвижения, которые сейчас происходят, они происходят на плоскости пропаганды. Могут быть какие-то попытки терактов, дестабилизации. Широкомасштабные военные действия невозможны по многим причинам, включая то, что 50-60% офицерского состава КСИР являются этническими азербайджанцами. Я не могу представить себе ситуацию, когда они будут выполнять приказ стрелять в Азербайджан. Это из серии фантастики.

Ниджат Гаджиев