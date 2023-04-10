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Секретные документы Пентагона: Зеленский предложил ударить по территории России

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США шпионят за президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе прослушивая его совещания. Об этом говорится в материале CNN, в котором анализируются секретные документы Пентагона и разведки, попавшие в Сеть.

В частности, так американцам стало известно, что президент Украины предложил ударить по территории РФ беспилотниками.

«В отчете американской разведки, источником которого является радиотехническая разведка, говорится, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с использованием беспилотных летательных аппаратов, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного достичь такой дальности», — пишут журналисты.

Именно после полученной информации, по предположению CNN, власти США стали публично заявлять о нежелании предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности «из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России».

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