В Иране надеются, что Азербайджан и Армения смогут преодолеть напряженность

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани выразил мнение, что Азербайджан и Армения будут соблюдать сдержанность и смогут преодолеть напряженность.

Такое мнение Шамхани высказал на встрече со своим армянским коллегой Арменом Григоряном.

Шамхани отметил, что «напряженность в Кавказском регионе не идет на пользу ни одной стране, любое географическое изменение приведет к усилению напряженности на Южном Кавказе, чего желают враги мира и безопасности региона».

Шамхани сказал, что диалог и непрерывное взаимодействие должны заменить любые жесткие подходы, чтобы положить конец существующим вызовам в регионе.