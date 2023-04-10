Отныне заместители главы ИВ Баку будут назначаться президентом

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Установлен новый порядок назначения заместителей руководителей местных органов исполнительной власти.

Согласно подписанному сегодня президентом Ильхамом Алиевым Указу «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе», заместители главы Исполнительной власти города Баку будут назначаться президентом Азербайджана.

Заместители руководителей других местных органов исполнительной власти будут назначаться главами соответствующих местных органов исполнительной власти по согласованию с руководителем Администрации президента Азербайджана.