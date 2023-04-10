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В Средиземном море обнаружено 25 тел

migranti

За одну ночь в Средиземном море погибли не менее 23 направлявшихся в страны Евросоюза мигрантов, сообщает 9 апреля немецкая правозащитная некоммерческая организация RESQSHIP. По ее данным, сотрудники организации обнаружили в море 25 человек, чей корабль пошел ко дну. На момент обнаружения они провели в море уже несколько часов.

«Когда это все закончится? Сколько можно смотреть в другую сторону, сколько политики еще собираются играть в эту игру? Речь идет о жизнях людей», — написали в Twitter представители RESQSHIP.

В то же время другая правозащитная организация, Alarm Phone, передает, что в море терпит бедствие другое судно с 400 мигрантами — на нем закончилось горючее, оно медленно заполняется водой, а капитан покинул его. Судно дрейфует в мальтийских водах, однако власти Мальты не спешат приходить на помощь, не согласилась на прием корабля и никакая другая страна.

С начала 2023 года более 28 тысяч мигрантов достигли Италии, преодолев Средиземное море. За весь 2022 год таковых было только 6800, пишет агентство Reuters.

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