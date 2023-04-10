Инвалидов войны обеспечат жильем за счет личного страхования

47 Просмотров

Министерство труда и социальной защиты населения дополнительно в 2023 году будет осуществлять финансирование мероприятий, связанных с соцзащитой и обеспечением лиц, у которых была выявлена инвалидность в связи с войной, а также семей шехидов.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжении «О финансировании за счет средств государственного обязательного личного страхования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов».