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Инвалидов войны обеспечат жильем за счет личного страхования

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Министерство труда и социальной защиты населения дополнительно в 2023 году будет осуществлять финансирование мероприятий, связанных с соцзащитой и обеспечением лиц, у которых была выявлена инвалидность в связи с войной, а также семей шехидов.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжении «О финансировании за счет средств государственного обязательного личного страхования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов».

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