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В Сирии шесть человек погибли при взрыве мины

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Шесть мирных граждан погибли в воскресенье в результате взрыва мины, которая была заложена боевиками в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной в восточной части страны.

Об этом сообщила радиостанция Sham.

По ее данным, инцидент произошел недалеко от границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка. Погибшие занимались традиционным для сирийцев промыслом — сбором деликатесных подземных грибов, трюфелей.

Трюфели в Сирии растут в засушливых пустынных зонах, где устраивают свои логова еще оставшиеся группы террористов, в том числе боевики группировки «Исламское государство». Местность вокруг своих убежищ радикалы пытаются сделать недоступной для сил безопасности, минируя все возможные к ним подходы и нападая из укрытий на воинские патрули и местных жителей.

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