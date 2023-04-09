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Экспорт автопрома Турции в марте достиг рекордных $3,3 млрд

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Экспорт автопрома Турции в марте достиг рекордных 3,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB), сообщает «Анадолу».

Экспорт в марте вырос на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,3 млрд долларов.

Доля автопрома в экспортной корзине Турции составила 13,9 процента.

Экспорт автопрома в первом квартале в свою очередь вырос на 15,8 процента, до 8 млрд 619 млн долларов.

Главным импортером турецкого автопрома в марте стала Германия – 475 млн долларов. Следом идут Франция – 434 млн и Великобритания – 309 млн долларов.

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