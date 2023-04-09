13 лет назад Джулиан Ассанж опубликовал свидетельства преступлений американцев в Ираке

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Сегодня — красноречивая дата. В этот день 13 лет назад мир был шокирован документальным свидетельством преступлений американцев в Ираке. Кадры тогда обнародовал Джулиан Ассанж.

В Багдаде пилоты ВВС США расстреляли с борта вертолета группу мирных людей. Тех, кто пытался помочь тяжелораненым, тоже убили на месте прицельным огнем. За кадром слышны циничные реплики. Атака фактически ради забавы. Все жертвы были безоружными.

На сайте WikiLeaks были выложены еще сотни тысяч документов с правдой о преступлениях США в Ираке и не только. Итог — Ассанж под стражей в Лондоне, его собираются экстрадировать в США, где ему за эти разоблачения грозит 175 лет заключения — фактически смерть за решеткой.