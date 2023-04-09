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Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили 200 тысяч солдат для контрнаступления

Prigojin

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили порядка 200 тыс. солдат для контрнаступления, противника нельзя недооценивать. Об этом он сказал в ходе встречи «Кибер Фронт Z».

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы «Русского дома». Пригожин напомнил, что Дмитрий Сытов, глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике, приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке, а его сын является гражданином Франции и проживает во Франции.

До этого Пригожин сообщил, что в районе железнодорожного вокзала в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои. В публикации говорится, что Пригожина попросили прокомментировать слова советника врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Яна Гагина, который заявил, что ВС РФ взяли под свой контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте.

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