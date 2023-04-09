Пригожин сообщил, что ВСУ подготовили 200 тысяч солдат для контрнаступления

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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили порядка 200 тыс. солдат для контрнаступления, противника нельзя недооценивать. Об этом он сказал в ходе встречи «Кибер Фронт Z».

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы «Русского дома». Пригожин напомнил, что Дмитрий Сытов, глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике, приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке, а его сын является гражданином Франции и проживает во Франции.

До этого Пригожин сообщил, что в районе железнодорожного вокзала в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои. В публикации говорится, что Пригожина попросили прокомментировать слова советника врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Яна Гагина, который заявил, что ВС РФ взяли под свой контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте.