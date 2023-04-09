Конгрессмен США заявил, что Китай может вернуть Тайвань мирным путем

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Возвращение Тайваня в полную юрисдикцию Китая может произойти и мирным путем, 9 апреля заявил в эфире во время интервью NBC глава комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол.

Республиканец-конгрессмен от штата Техас уверен, что Китай попробует в полном объеме вернуть себе островную территорию, используя предстоящие выборы президента в январе 2024 года.

«По моему мнению, ближайшие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что Китай попытается повлиять на эти выборы и установить контроль над островом без единого выстрела», — высказал политик свое мнение.

Напомним, группа конгрессменов США, которых возглавлял Маккол, накануне прилетала на остров.

Отметим, Тайвань с 1949 года, когда туда перебрались Чан Кайши и его сторонники, управляется собственным главой администрации.