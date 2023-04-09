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Саудовская Аравия освободила 13 хуситов

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13 бывших пленных из Саудовской Аравии прибыли в Сану, 9 апреля сообщает информагентство IFP.

Представитель хуситов, отвечающий за переговоры по обмену заключенными в ходе конфликта в Йемене, Абдул-Кадер эль-Муртаза написал в «Твиттере», что 13 заключенных хуситов прибыли в Сану.

«Заключенные освобождены в обмен на одного саудовского заключенного, которого хуситы освободили ранее», — сообщил эль-Муртаза. Подробности освобождения саудита не сообщается.

«Заключенные, освобожденные сегодня из саудовских тюрем, являются частью сделки, согласованной через ООН, и в следующий четверг… сделка будет полностью выполнена», — отметил представитель хуситов.

Напомним, подписанные 10 марта в Пекине соглашения о возобновлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией активизировали примирение в Йемене. В прошлом месяце в Швейцарии была заключена сделка, которая предусматривает освобождение 887 заключенных.

Отметим, освобождение заключенных произошло в то время, когда делегация из Омана и Саудовской Аравии прибыли в столицу Йемена Сану для проведения переговоров с главой Высшего политического совета хуситов.

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