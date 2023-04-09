В Иране проведены испытания дрона-камикадзе Me’raj-532

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провел успешные испытания высокоточного дрона-камикадзе дальнего радиуса действия, оснащенного боеголовкой массой 50 килограмм, сообщает Tasnim News Agency.

«Этот беспилотник является одним из серии дронов-камикадзе Сухопутных войск КСИР, которая была разработана и произведена молодыми специалистами», — заявил главы организации по исследованиям и самообеспечению сухопутных сил КСИР Али Кухестани.

По его словам, БПЛА получил название «Meraj-532», на нем установлен поршневой двигатель, его дальность полета в одну сторону составляет 450 км. Кухестани подчеркнул, что дрон БПЛА оснащен 50-килограммовой боеголовкой, способен летать на высоте около 3,6 тысячи метров в течение трех часов.