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В Тбилиси проходит митинг оппозиции

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Оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) проводит в центре Тбилиси перед зданием парламента акцию.

Как передают местные телеканалы, в митинге участвуют сотни человек, люди собрались как на площади перед парламентом, так и на прилегающем проспекте Руставели, движение по которому перекрыто. Организаторы акции не предъявляют правительству конкретных ультиматумов, звучат требования к властям выполнить 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС.

К протестующим около парламента присоединились также члены молодежного движения ЕНД, которые прошли шествием от станции метро Руставели, расположенной примерно в одном километре от законодательного органа.

Среди требований также освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили и главы телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамии. Перед фасадом здания парламента установлена трибуна, на которой выступают лидеры оппозиции. Митинг проходит мирно, правоохранители дежурят около парламента за оградительной решеткой, которая отделяет их от организаторов протеста.

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