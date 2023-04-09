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Пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников с сегодняшней ночи будет перекрыт для движения

doroga

Операционная компания Baku City Circuit продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, где проходит трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в столице 28-30 апреля, сообщает Trend.

Сегодня ночью с 22:00 пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников будет закрыто для движения транспорта в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников.

Операционная компания Baku City Circuit заранее благодарит горожан за понимание при проведении строительно-монтажных работ.

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