«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Макрон: Сегодня Европа больше зависима от США, Катара и других

Makron

Европа в последние годы стала больше зависеть от США, однако она должна усиливать свою стратегическую автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара.

Об этом заявил Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos.

«Сражения, которые предстоит вести сегодня, заключаются, с одной стороны, в ускорении нашей стратегической автономии, а с другой стороны, — в обеспечении финансирования наших экономик. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настаивать на одном моменте: мы не должны зависеть от экстерриториальности доллара», — сказал он.

«Мы, безусловно, увеличили нашу зависимость от Соединенных Штатов в области энергетики, но в логике диверсификации, потому что мы слишком зависели от российского газа. Сегодня — это факт, что мы больше зависим от США, Катара и других», — рассказал президент, выразив мнение, что такая диверсификация «была необходима».

Теги:
Из этой рубрики
Alpinizm
Мир

В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека

2023/04/09, 19:51
tbilisium boghoqi
Мир

В Тбилиси проходит митинг оппозиции

2023/04/09, 19:31
kuveyt
Мир

Премьер-министр Кувейта сформировал новое правительство

2023/04/09, 19:10
1612334475 svadba3
Мир

В Германии более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом на свадьбе

2023/04/09, 18:31
Makron
Мир

Макрон: Сегодня Европа больше зависима от США, Катара и других

2023/04/09, 18:11
blinken2 1
Мир

США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Йемене

2023/04/09, 17:52
makron3
Мир

Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

2023/04/09, 17:32
photo 2022 12 16 16 42 31
Мир

Эрдоган: Наш первый спутник наблюдения IMECE будет выведен на орбиту 11 апреля

2023/04/09, 16:32
bejenci
Мир

Для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию

2023/04/09, 16:12