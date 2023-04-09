Для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию

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Бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.

«Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность», – говорится в сообщении.

Приоритет отдется людям, имеющим браслеты от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

При отсутствии свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированным попаданием на следующий поезд.

В Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.