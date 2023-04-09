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Путин и Лукашенко провели переговоры в кремлевской квартире президента РФ

putin luka

Переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на этой неделе, в частности, прошли в служебной квартире российского лидера в Кремле.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент эфира выложил в своем Telegram-канале в воскресенье журналист Павел Зарубин.

Песков утвердительно ответил на вопрос, приглашал ли Путин Лукашенко в квартиру в Кремле. «И в этот раз, насколько мне известно, приглашал», — добавил он. При этом пресс-секретарь заметил: «Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал».

Отметим, что ранее Путин говорил о наличии квартиры в Кремле.

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