СМИ: Грузинская оппозиция снова проведет митинг перед зданием парламента

47 Просмотров

Оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» сегодня проведет митинг перед зданием парламента.

Организаторы заявили, что цель митинга, который начнется в 17:00, — поддержать европейский курс страны.

«Исторический выбор Грузии должен стать реальностью — независимая Грузия должна стать полноправным членом Европейского союза (ЕС)», — говорится в заявлении партии.

В заявлении правящая партия «Грузинская мечта» обвиняется в целенаправленном дистанцировании Грузии от Европы и сознательном невыполнении 12 рекомендаций Совета ЕС из-за того, что у нее нет политической воли для сближения Грузии с Европой.

Участники митинга будут скандировать лозунги «Нет — России», «Нет — русификации страны».