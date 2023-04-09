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ISW: Наступление РФ угасает вдоль всей линии фронта

Rossiyskaya armiya v Gruzii

Темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях несколько снизились.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на данные главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка, который 8 апреля отметил, что у россиян не получается всерьез продвинуться ни на одном направлении.

По его словам, темпы обстрелов в Бахмуте и еще на нескольких участках фронта существенно снизились, а на некоторых — фронт остановился. При этом наступление на Авдеевку, которую россияне выбрали себе в качестве новой «цели», вместо Бахмута — «захлебнулось». Также армия РФ безуспешно пытается взять под контроль Марьинку, хотя город уже фактически уничтожен.

Также на снижение плотности огня указал один из российских милблогеров. Согласно его наблюдениям, темп наступательных операций войск РФ снизился вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк. Россияне пытаются продвинуться хотя бы где-то, восполняя нехватку боевой мощи артиллерийским огнем.

«Силы РФ используют артиллерию, чтобы компенсировать ухудшение своих наступательных возможностей. Бывший министр безопасности «ДНР», а ныне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что российское командование приняло решение прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на тех участках фронта, где практически полностью остановились активные наступательные действия», — говорится в отчете.

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