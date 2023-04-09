Мэр Марселя сообщил о ранении 5 человек в результате обрушения жилого дома

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По меньшей мере пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома в центре Марселя.

Об этом заявил мэр этого французского города Бенуа Пайян телеканалу BFM.

«Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи», — сообщил он. Мэр отметил, что поисково-спасательные работы по-прежнему невозможно начать из-за продолжающегося пожара. «Нам следует готовиться к тому, что будут жертвы», — признал он.

Кроме того, существует риск обрушения соседнего здания.

Инцидент произошел в 00:40 по местному времени. По предварительной версии, его спровоцировал взрыв, причина которого пока не установлена. При этом, согласно данным Бэ-эф-эм, очевидцы сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.