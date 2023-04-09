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СМИ: Чарльз III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации

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Британский король Чарльз III вступил в конфликт с Церковью Англии по поводу коронации — вопрос возник вокруг конкретных моментов церемонии, сообщает The Daily Mail.

Король Великобритании Чарльз III и духовенство Церкви Англии имеют разные взгляды на то, каким образом должна быть организована его коронация. Монарх хочет, чтобы в церемонии более активное участие принимали представители других вероисповеданий, а это противоречит тысячелетней национальной традиции.

Издание отмечает, что таким образом Чарльз III пытается подтвердить сказанные 30 лет назад слова о том, что став королем он будет защитником не только Церкви Англии, но и всех остальных религий королевства.

Предполагается, что в качестве компромисса, с представителями других религий Чарльз III сможет провести отдельную церемонию.

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