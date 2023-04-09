В японские порты 38 раз заходили корабли, доставляющие контрабанду в КНДР

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В японские порты 38 раз заходили корабли, доставляющие контрабандным путем продукцию в Северную Корею, сообщает газета NIkkei.

Издание провело расследование, изучив маршруты более 100 кораблей и данные сигналов автоматической идентификационной системы (AIS) британского поставщика данных Refinitiv («Рефинитив»).

Отмечается, что не менее шести кораблей, которые 38 раз заходили в японские порты, отключали AIS, проходя мимо Китая. Пять судов, утверждает издание, подозревается в контрабанде северокорейского угля, а еще одно судно ходило под флагом КНДР.

При этом ООН, наложившая санкции на торговлю с КНДР природными ресурсами с 2016 года, с 2018 года не обновляла список кораблей, которые подозреваются в нарушении режима санкций.