Турецкие дроны оснащают комплексами дальнего управления

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Турецкие беспилотные летательные аппараты оснащают комплексами дальнего управления, которые способны обеспечивать связь с дроном на расстоянии в тысячи километров.

Подобные системы уже размещены на тактические и ударные БПЛА среднего радиуса действия Anka, Aksungur и Bayraktar Akıncı, передает «Анадолу».

К этой череде дронов вскоре присоединится и квадрокоптер ZCQM разработки компании Zyrone Dynamics.

Управлением и программным обеспечением дронов ZCQM занимается компания CTech.

Комплекс управления MOBIoT разработки компании CTech обеспечивает многоканальную связь, обеспечивая передачу данных с БПЛА ZCQM в режиме, близком к реальному времени.

При этом управление дроном осуществляется вне зоны прямой видимости. В рамках тестирования, находящимся в небе надо Анкарой дроном ZCQM управляли из Дохи.

Комплекс управления, установленный на дронах ZCQM, работает как через спутник, так и посредством сети 4,5G.

Во время тестового полета MOBIoT передал качественное изображение и иные данные с дрона на серверы, сводя к минимуму возможность обрыва подачи данных.

Система также поддерживает связь 5G и может работать с более высокой производительностью.