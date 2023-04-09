Турецкие дроны оснащают комплексами дальнего управления

Турецкие беспилотные летательные аппараты оснащают комплексами дальнего управления, которые способны обеспечивать связь с дроном на расстоянии в тысячи километров.
Подобные системы уже размещены на тактические и ударные БПЛА среднего радиуса действия Anka, Aksungur и Bayraktar Akıncı, передает «Анадолу».
К этой череде дронов вскоре присоединится и квадрокоптер ZCQM разработки компании Zyrone Dynamics.
Управлением и программным обеспечением дронов ZCQM занимается компания CTech.
Комплекс управления MOBIoT разработки компании CTech обеспечивает многоканальную связь, обеспечивая передачу данных с БПЛА ZCQM в режиме, близком к реальному времени.
При этом управление дроном осуществляется вне зоны прямой видимости. В рамках тестирования, находящимся в небе надо Анкарой дроном ZCQM управляли из Дохи.
Комплекс управления, установленный на дронах ZCQM, работает как через спутник, так и посредством сети 4,5G.
Во время тестового полета MOBIoT передал качественное изображение и иные данные с дрона на серверы, сводя к минимуму возможность обрыва подачи данных.
Система также поддерживает связь 5G и может работать с более высокой производительностью.