Беларусь построит две погранзаставы на границе с Украиной

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Беларусь намерена построить две новые пограничные заставы на границе с Украиной в 2024 году, информация о чем опубликована на сайте госзакупок республики, передает «Интерфакс».

Отмечается, что тендеры на выбор организации, которая оказывает услуги мониторинга цен и тарифов при строительстве объекта, относятся к строительству комплексов погранзастав в населенных пунктах Боровое Лельчицкого района и Наровля Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

При этом сроки завершения проекта назначены на февраль и апрель 2024 года.