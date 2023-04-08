Беларусь потребовала стопроцентных гарантий безопасности

Посол Беларуси в Москве Дмитрий Крутой заявил, что у Минска должны быть «стопроцентные гарантии безопасности» в случае нападения на территорию республики, «невзирая на Будапештский меморандум».
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, данные гарантии должны стать итогом работы над проектом концепции безопасности Союзного государства. Речь идет о четких гарантиях безопасности со стороны России в случае военного нападения на Беларусь, пояснил дипломат.
«Советы безопасности должны буквально в ближайшее время финализировать всю эту работу, чтобы мы имели четкие гарантии нашей безопасности со стороны Российской Федерации», — указал Крутой.