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Украинские танки Т-64 начнут ремонтировать в Польше

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Украинские танки T-64 начнут ремонтировать и обслуживать на оружейном заводе Bumar-Labedy в польском Гливице.

Об этом сообщили в государственном концерне «Укроборонпром».

«Соглашение было заключено между «Укроборонпромом» и заводом Bumar-Labedy, — лидером отрасли, входящим в состав PGZ [Польской оружейной группы]. Соглашение предусматривает, что украинские танки Т-64 будут обслуживаться и капитально восстанавливаться на мощностях Leopard 2 в Гливице», — говорится в сообщении в Telegram-канале концерна.

Уточняется, что в перспективе соглашение планируют распространить на обслуживание танков Т-72 и РТ-91 Twardy, переданных Польшей украинской стороне. Кроме того, стороны рассматривают возможность совместного обслуживания танков Leopard 2, поставляемых Киеву западными странами.

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