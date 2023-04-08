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Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

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Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.

Глава Минсельхоза отметил, что эти меры необходимы в целях защиты интересов европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам. Надь заявил, что «Европейская комиссия сказала нет общему восстановлению таможенных пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию» и поэтому Венгрия выступает с инициативой «восстановить, по крайней мере временно, таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур».

«Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну», — указал министр в письменном заявлении, распространенном его ведомством.

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