Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову более 70 самолетов ВС Китая

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Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая на фоне проходящих вокруг острова учений НОАК. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«К 16:00 (11:00 мск) 8 апреля были обнаружены 71 самолет и девять кораблей НОАК», — сказано в сообщении.

Также оборонное ведомство острова отмечает, что 45 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня.