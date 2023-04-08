Главком ВСУ обсудил поставку вооружения с начальником Генштаба ВС Франции

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба ВС Франции Тьерри Бюркаром.

Как передает «РБК-Украина», об этом Бюркар написал в Twitter.

Он отметил, что разговор с Залужным получился плодотворным. Также он заверил в том, что Франция и дальше будет поддерживать Украину путем военных поставок и учений для наших воинов.

«Плодотворный телефонный разговор с моим коллегой из Украины генералом Валерием Залужным. Выслушал его анализ ситуации на фронте. Заверил его в нашей дальнейшей поддержке через путем поставок и тренировок, которые Франция предоставляет украинским Вооруженным силам», — написал начальник Генштаба Франции.