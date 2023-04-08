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Помощник Путина прилетел в Тегеран

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Обсуждение с иранскими властями проекта железнодорожного коридора Север — Юг проведет помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает информагентство Mehr.

Планируется, что Левитин, который прибыл в Тегеран накануне, проведет в иранской столице два дня, во время которых встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром дорог и городского развития Мехрдадом Базарпашой. Кроме этого, запланирована встреча с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По данным агентства, основной вопрос переговоров будет связан с проектом железнодорожного коридора Север-Юг.

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