F-16 перехватили российские Су-27

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Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии для проведения воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27.

Как сообщают Воздушные силы Румынии, два F-16 отряда «Карпатские гадюки» были подняты по тревоге Центром воздушных операций НАТО в Германии для перехвата российских самолетов.

«В зоне ответственности НАТО были обнаружены два неопознанных самолета, которые пролетали над международными водами. В соответствии со стандартными процедурами румынские F-16 были подняты по тревоге для уточнения воздушной ситуации. После перехвата самолеты были идентифицированы как два Фланкера Су-27, принадлежащих Российской Федерации. Их благополучно вывели из зоны ответственности альянса», — заявили в Воздушных силах.