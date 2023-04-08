США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку с «Томагавками»

США развернули на Ближнем Востоке атомную подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» для «обеспечения региональной безопасности и стабильности на море», передает Associated Press со ссылкой на представителя 5-го флота американских ВМС Тимоти Хокинса.
Он уточнил что подводная лодка, базирующаяся в Кингс-Бей, штат Джорджия, прошла через Суэцкий канал в пятницу, 7 апреля.
Агентство отметило, что это может быть демонстрацией Вашингтона из-за напряжения в отношениях с Тегераном, а ВМС США редко уведомляет о передвижениях судов.