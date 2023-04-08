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МИД Азербайджана отвечает Тегерану

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, реагируя на высказывания представителя иранского МИД Насера Канаани заявил, что комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани от 7 апреля предвзят и эмоционален.

«Относительно утверждений иранской стороны о том, что предпринятые Азербайджаном меры противоречат принципам добрососедства, заявляем, что незаконная деятельность на территории Азербайджана несовместима с добрососедскими отношениями, и предпринятые шаги находятся в рамках Венской конвенции», — отметил Гаджизаде.

Официальный представитель МИД Азербайджана отметил, что «исламская солидарность исключает использование религии в политических целях, вмешательство во внутренние дела соседей-мусульман и в то же время не предусматривает поддержку военной оккупации территорий мусульманской страны».

«Азербайджан всегда устанавливал отношения со своими соседями на основе принципа взаимности и никогда не был заинтересован в разрыве этих отношений. Адекватные меры, предпринимаемые Азербайджаном, всегда были ответом на провокационные шаги», — указал Гаджизаде.

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