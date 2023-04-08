Глава Туркменистана отменил визит в Таджикистан

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отложил запланированный на 10-11 апреля визит в Таджикистан в связи со смертью бабушки, передает ТАСС.

Также, как сообщает информационное агентство Asia-Plus со ссылкой на информацию пресс-службы главы Таджикистана, отменены первое заседание Делового совета Таджикистана и Туркмениcтана и бизнес-форум предпринимателей обеих стран.

Накануне таджикский лидер Эмомали Рахмон направил соболезнования председателю Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, отцу действующего президента республики, в связи со смертью его матери Огулабат Бердымухамедовой.

Как сообщило в субботу официальное туркменское агентство TDH, Огулабат Бердымухамедова умерла на 86 году жизни. Дата смерти не уточняется.