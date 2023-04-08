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Обнародован прогноз погоды на завтра

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Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Днем в некоторых местах ожидаются осадки. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-10 ° тепла.

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