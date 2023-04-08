Последует ли третье приглашение, или «приползти» vs. «достойно приехать»?

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Подходит к концу первая неделя апреля. Ну, если считать неделю календарно, то она уже закончилась. Но даже если считать в формате рабочей недели, то вряд ли эти выходные дни привнесут в заголовки горячих новостей «молнию» о согласии лидеров карабахских армян принять приглашение Администрации президента Азербайджана и приехать в столицу для возобновления прерванного ими же диалога.

Состоявшаяся в Ходжалы первая встреча оказалась короткой, и прошла она при участии командующего Российским миротворческим контингентом генерал-майора Андрея Волкова. Окажется ли та встреча последней или получит продолжение, зависит теперь не от центрального правительства в Баку, которое со своей стороны сделало всё — самое главное, сделало шаг навстречу и протянуло руку.

Последовавшие за этим заявления представителей армянского населения Карабаха с выдвижением ими каких-то условий относительно места проведения следующего раунда диалога, формата и повестки стали напоминать скорее капризы невесты, которой то это не нравится, то другое, и которая надеется, что подобные сцены помогут ей заставить сватающихся к ней родственников жениха пойти на досвадебные уступки.

В нашем случае это вовсе не сватовство. Никто никого не обхаживает и никакими брачными танцами благосклонности добиваться не собирается. Условия со стороны центрального правительства Азербайджана обозначены чётко, они не будут изменены. И неизвестно не только, станет ли тот первый диалог последним, но также и другое — станет ли последним вот это второе приглашение, срок которого истекает к концу первой недели апреля. А ведь бесконечно никто не будет приглашать. Уж тем более Администрация президента!

В этой связи вновь приходится вспомнить произошедшее несколько дней назад на дороге Лачин-Ханкенди, когда колонна была вынуждена развернуться и, несолоно хлебавши, поехать обратно в Гёрус, кроме четырех переживших обморок слабонервных тёток, которых доставили в Ханкенди, да и то, на карете Скорой помощи службы TƏBİB. Многие пока еще на до конца понимают значение того инцидента. Та паника среди населения, которая началась наутро после него, заслуживает внимательного анализа. Ведь уже на следующий день перед въездом на участок, где проводят свою акцию экологи, выстроилась длинная вереница автобусов РМК, вывозящих гражданских лиц в Армению — такой длины, которую Карабах не знал со времен 44-дневной войны.

А так называемый «гозминистр» Гурген Нерсисян вынужден был ввести ограничительные меры на выезд из «кисета», фальшиво добавив при этом: «о, нет, жоховурд, не подумайте ничего такого, это не паника».

Спрашивается, а тогда почему? Да потому, что пришло понимание, что разворачивание во вторник обратно той колонны сигнализировало де-факто появление КПП, хоть и пока не в самом начале Лачинской дороге, а на участке проведения экоакции. Незаконно используемых объездных грунтовок больше нет, слово «КПП» у всех на устах, что означает неизбежность его появления в скором времени и «на земле».

Ну, какой еще «миацум» после этого! А когда на глазах у РМК разворачивают колонну и отправляют «туда, откуда приехал», да еще и ездят в Ханкенди на своих номерах, то, знаете ли, это уже повод призадуматься, «а не конец ли это?»

А теперь, если связать двe сюжетные линии — инцидент во вторник на дороге и капризы армянских представителей по поводу их приглашения в Баку, то вероятным начинает казаться ввод в действие очередного инструмента, так сказать, «убеждения».

Нет, не принуждения, а убеждения. С немым намеком кое-кому, мол, «ребята, вы особо там не ломайтесь, а то ведь ненароком сломаетесь».

Поэтому не знаем, последует ли третье приглашение, но в том, что в какой-то момент в Баку, ну, если и не приползут, то приедут, лично у меня сомнений нет.

Зухраб Дадашов