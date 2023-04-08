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Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части (видео)

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Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению президента Ильхама Алиева.

Посетивший освобождённые территории министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели нововведенную в эксплуатацию воинскую часть и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министру обороны было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь построены здание штаба, казарма, служебные помещения, медпункт и другие объекты инфраструктуры, оснащенные современным оборудованием.
Было отмечено, что для оперативного управления подразделениями в ходе боевых действий, а также обеспечения взаимодействия с другими видами войск в новом штабе предусмотрен узел связи и серверная комната, оснащенная современными информационно-коммуникационными средствами.

Ознакомившись с созданными условиями, министр обороны дал указания о принятии соответствующих мер по дальнейшему повышению индивидуальных навыков и способностей штабных офицеров и командного состава по управлению подразделениями.

 

 

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