«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Баку певец управлял автомобилем под наркотическим опьянением

uzigar

В Сабунчинском районе столицы задержан автомобилист, который управлял машиной под воздействием наркотика, сообщают СМИ.

Выяснилось, что задержанным оказался популярный певец Рузигар. Но молодой человек не признался в том, что потреблял наркотики незадолго до того, как сел за руль авто. По его словам, полгода назад за границей он потреблял наркотическое средство, и, вероятно, с того времени оно осталось у него в крови.

По словам же инспектора спецподразделения Главного управления ГДП Эльмира Амирова, водитель был задержан за нарушение ПДД, но его неадекватное поведение вызвало соответствующие подозрения, и он был приглашен на медобследование.

 

Теги:
Из этой рубрики
shusha4
Общество

В Шуше пройдет мероприятие в честь 100-летия Гейдара Алиева

2023/04/08, 14:32
derev4
Общество

В Мушвигабаде в рамках «Года Гейдара Алиева» посажены деревья

2023/04/08, 14:25
pogoda 1
Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра

2023/04/08, 14:15
ayxan gadjizade pressslujba MID 1
Общество

Пресс-секретарь МИД поделился публикацией в связи с 31-й годовщиной геноцида в Агдабане

2023/04/08, 13:46
uzigar
Общество

В Баку певец управлял автомобилем под наркотическим опьянением

2023/04/08, 12:58
formula 1 020321
Общество

Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов

2023/04/08, 12:42
Screenshot 1137 1
Общество

На тёмной стороне войны

2023/04/08, 10:59
bakikart
Общество

В Баку еще одна маршрутная линия переходит на BakıKart

2023/04/08, 10:45
faz1
Общество

Первый статус Фазиля Мустафы после вооруженного нападения на него (фото)

2023/04/08, 10:19