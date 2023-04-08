В Баку певец управлял автомобилем под наркотическим опьянением

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В Сабунчинском районе столицы задержан автомобилист, который управлял машиной под воздействием наркотика, сообщают СМИ.

Выяснилось, что задержанным оказался популярный певец Рузигар. Но молодой человек не признался в том, что потреблял наркотики незадолго до того, как сел за руль авто. По его словам, полгода назад за границей он потреблял наркотическое средство, и, вероятно, с того времени оно осталось у него в крови.

По словам же инспектора спецподразделения Главного управления ГДП Эльмира Амирова, водитель был задержан за нарушение ПДД, но его неадекватное поведение вызвало соответствующие подозрения, и он был приглашен на медобследование.