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Baku City Circuit: В этом году побит рекорд по продаже билетов

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В этом году побит рекорд по продаже билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает Report со ссылкой на пресс-секретаря Операционной компании Baku City Circuit Тураба Теймурова.

По его словам, билеты на многие трибуны уже полностью распроданы: «Билеты на секцию B трибуны «Абшерон», трибуны «Филармония», «Сахиль» и «Бульвар» полностью распроданы. На трибуну «Мугам» осталось очень мало билетов. Думаю, в ближайшие дни они также будут распроданы».

T.Теймуров подчеркнул, что Гран-при Формулы-1 проводится в Азербайджане уже седьмой год: «Однако таких достижений мы добились впервые. Больше всего билетов на гонку в Баку было куплено из Нидерландов и Великобритании».

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля в Баку.

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