Макронизм оставляет мокрое место от демократии

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Наблюдая шокирующие зверства французской полиции во время разгона многотысячной акции протеста против пенсионной реформы, невольно хочется отыграть назад сложившуюся в макроновской Франции ситуацию к истокам Пятой Республики. Наверняка великому Шарлю де

Голлю в самом дурном сне не могло присниться, что созданная им во имя сильной страны новая конституционная система с широкими президентскими полномочиями через 60 лет будет использована «чистильщиком политики от пыли» для ослабления Франции и крушения ее демократических устоев.

Сегодняшний социально-политический кризис доказывает, что французы вступили на зыбкую почву, когда избрали своим президентом тщеславного фанфарона, который не имел опыта партийно-политической деятельности и окружил себя молодыми снобами, социализация которых проходила внутри бизнес-структур. Видео кадры с жестоко разбитыми об асфальт людьми напрямую доказывают, что у макроновцев так и не созрело социальное сознание. Но они проявили ретивость в другом: в нарушении международного права при поддержании оккупационного режима в Нагорном Карабахе, в подстрекательстве армянского экстремизма.

Так, именно после прихода к власти Макрона была создана экстремистская всеармянская партия «Сасна Црер», финансируемая французской разведкой. По окончании победоносной 44 дневной войны Азербайджана по освобождению своих территорий от армянской оккупации Франция начала подстрекательскую и деструктивную деятельность против Азербайджана. Два года назад официальный Париж вознамерился силовым путем зайти в карабахский регион и закрепиться для дальнейшей легитимизации остатка сепаратистского образования. Вспомним, как глава Сената Франции открыто заявил, что Франция будет добиваться признания Карабаха в Европарламенте и парламентах всех европейских стран.

За этими инсинуациями проглядывает основная цель — подорвать инициированный Москвой мирный процесс, ограничить присутствие Турции и активизировать реваншистские настроения в Армении. При таком раскладе политические недоросли макроновской команды безоглядно игнорируют нормы международного права. Им не хватает образования и мировоззрения для панорамного взгляда на ситуацию и понимания того, что столь абсурдное решение вступает в

противоречие с принципами международного права. Неужели им непонятно, почему сама Армения так и не осмелилась признать сепаратистское образование?

К этому добавим, что в 2019 г. Макрон, приглашенный в Координационный совет армянских организаций Франции, жестко заявил, что не может «признать договоры французских муниципалитетов и территориальных образований с властями Нагорного Карабаха». Наряду с

этим в циркуляре МИД Франции, направленным в префектуры, указывалось, что те «не могут связывать себя договорами или иным образом, в какой бы то ни было форме, с иностранными местными властями, установленными в институционных рамках, не признанных Францией». Получается, что следуют букве закона исключительно когда хотят. Таковы двойные

стандарты политического здравомыслия по-французски.

Макрон преуспел и в дискредитации традиций Пятой Республики, в формировании новой элиты, работающей против народа. К сожалению, французы поздно поняли это, и теперь оголенная правда надрывно звучит в лозунгах демонстрантов: " За свой президентский срок ты не произвел ничего, кроме дерьма". И в этом нет преувеличения.

Ведь как иначе можно назвать жуткую обструкцию, которой подверглась на днях пожилая

француженка по имени Валери. Она назвала Макрона «мерзостью» на своей странице в Facebook, и наутро к ней домой заявились полицейские, чтобы арестовать ее. Более того, в полном дерьме может оказаться страна после продажи активов крупной французской атомной фирмы американцам.

Ссылаясь на политолога Александра Артамонова, отметим, что «эта сделка заключена лично Макроном в обход обсуждения в парламенте, фактически наполовину уголовным путем, поскольку там есть пострадавшие люди, в том числе посаженные в тюрьму. То есть МАКРОН ПЕРЕДАЛ ЧАСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ФРАНЦИИ АМЕРИКАНЦАМ, ТЕМ

САМЫМ ЛИШИВ ЕЕ СУВЕРЕНИТЕТА»!

Приняв пенсионную реформу в обход голосования в Национальном собрании, самый молодой президент растаптывает имидж Франции, примечательный склонностью к правовой культуре. Его нахрап на демократические традиции вынуждает французов покорно принять новую

реальность, в которой растет неравенство. Таким образом, Макрон нарушает все постулаты Пятой республики, по задумке Шарля де Голля предусматривающие референдумы, запросы общественного мнения по всем ключевым вопросам.

Обратите внимание, представители гражданского общества, которые пришли в большую политику вместе с Макроном, не стали катализаторами социального сближения между президентом и народом. Выходцы из неправительственных организаций не выполнили свою миссию, не стали проводниками жизнеспособной стратегии по развитию общественного

диалога. Наиболее широко представители гражданского общества были представлены в составе второго правительства в период с лета 2017 по осень 2018 г. в должностях министров экологического развития, культуры, здравоохранения, просвещения, высшего образования и научных исследований. Это были компетентные профессионалы, но работа второго правительства показала, что представителям гражданского общества далеко не всегда удается работать в рамках ограничений. Не выдержав жесткости административной системы и давления мощного лобби, через год три популярных министра подали в отставку.

Парадоксально то, что президент-«метеор» игнорирует великую историю Франции. Он прямо заявил, что у Франции нет великой истории, есть просто французская история. Видимо, ему мешает сопряженная с великой историей великая французская культура. И вот почему. Априори

миссия культуры в том, чтобы останавливать агрессию. А Макрону привычнее ходить по головам, затаптывая все, что связано с моральными и правовыми ценностями. Об этом красноречиво свидетельствуют разбитые об асфальт непокорные противники макроновской пенсионной реформы.

Председатель НПО «Содействие развитию связей с общественностью» Шелале Гасанова