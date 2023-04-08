Парламент Турции принял первые законодательные решения для работы газового хаба

39 Просмотров

Парламент Турции начал процесс внесения поправок в законодательство, необходимых для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба. Об этом в субботу заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Turk.

«Первые законодательные решения в контексте газового хаба прошли через парламент. Благодаря им Botas [нефтегазовая компания Турции] и другие компании смогут работать гораздо быстрее и проще. С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа», — сказал министр.

Он также указал, что республика рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, есть договоренности на этот счет с Азербайджаном о создании совместного предприятия.