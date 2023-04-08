Упразднена должность первого заместителя Госслужбы по мобилизации и призыву

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Изменился порядок организации деятельности Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Это отражено в изменении, внесенном указом президента Ильхама Алиева в «Положение о Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу».

Согласно указу, начальник службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики. Заместители начальника службы выполняют возложенные на них начальником службы обязанности и несут за это личную ответственность.

До настоящего времени у начальника Службы был один первый заместитель и три заместителя, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом Азербайджанской Республики. Заместители начальника службы выполняли возложенные на них начальником службы обязанности и несли за это личную ответственность.

Также согласно указу, в Службе будет создана коллегия, состоящая из начальника службы (председателя коллегии), его заместителей и других руководящих должностных лиц службы. До настоящего времени начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыванской Автономной Республики также был представлен в коллегии.